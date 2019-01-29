Ликвидация задымления на старом руднике возле башкирского города Сибай близится к завершению. Очаги возгорания засыпают песком и гравием. Грузовики приезжают к карьеру каждые несколько минут.

Ликвидация задымления на старом руднике возле башкирского города Сибай близится к завершению. Очаги возгорания засыпают песком и гравием. Грузовики приезжают к карьеру каждые несколько минут.Густой дым, который шел из-под земли ранее, в значительной степени рассеялся. Спасатели установили вентиляторы, чтобы отгонять его остатки от жилых домов. Сотрудники МЧС регулярно обходят дома, берут пробы воздухаДым возник из-за окисления остатков руды под землей, напоминает телеканал "Россия 24". Чтобы окончательно справиться с превышением концентрации вредных веществ в воздухе, карьер планируют частично подтопить. Однако на глубине тление может продолжиться.