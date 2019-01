Скандал разгорелся вокруг профессора американского Университета Дьюка в штате Северная Каролина. Меган Нили уволили после того, как она попросила китайских студентов общаться в аудитории по-английски. Многие восприняли это требование как проявление расизма.

Скандал разгорелся вокруг профессора американского Университета Дьюка в штате Северная Каролина. Меган Нили уволили после того, как она попросила китайских студентов общаться в аудитории по-английски. Многие восприняли это требование как проявление расизма, сообщает британская телерадиокомпания BBC.Нили рассказала, что одна из коллег с факультета биостатики пожаловалась, что китайские студенты на ее лекциях очень громко общаются на родном языке. Преподаватели сетовали на то, что молодые люди пренебрегают возможностью общаться на английском, а также проявляют неуважение к окружающим, которые их языка не знают.Меган Нили разослала своим азиатским студентам письмо, в котором попросила их практиковать английский в стенах учебного заведения и, по возможности, не говорить на китайском. В противном случае профессор отметила, что студентов могут ждать "непредвиденные последствия", явно не из приятных.Разгорелся скандал, причем не только среди студентов американки, но и в китайском Интернете, куда попали скриншоты письма профессора.One professor from Duke University sent out an email asking Chinese students not to speak Chinese in school building. pic.twitter.com/6xGkIeScJo— Hua Sirui 华思睿 (@siruihua) 26 января 2019 г.Впрочем, у Нили нашлись и защитники. Некоторые китайские студенты встали на ее сторону. Однако этого оказалось недостаточным, чтобы американку восстановили в должности.