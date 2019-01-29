Некоторые блюда стоили дороже на 120%

Некоторые блюда стоили дороже на 120%Муромская прокуратура провела проверку цен на питание для студентов. Выяснилось, что в столовых Муромского педагогического колледжа и Муромского института (филиала ВлГУ) сильно завышали цены более чем на 10 позиций блюд.Так, например, жареный минтай жареный предлагали по цене 42 рубля за порцию, тогда как стоимость одного блюда с учетом установленной надбавки в размере 45% к цене закупки продуктов - 19 рублей. Цена выше на 120%. А другой комбинат питания в свою очередь не представил документы, подтверждающие обоснованность установления стоимости продукции собственного производства.В отношении виновных лиц возбуждены административные производства. Нарушители должны заплатить по 25 тысяч рублей. Кроме того, в столовых учебных заведений скорректировали стоимость продукции.