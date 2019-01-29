В Тамбове, где на протяжении двух последних суток шел снег, обрушились крыша и часть кирпичной стены жилого дома. По предварительным данным, крыша просела под тяжестью снега, старые деревянные перекрытия не выдержали.

В Тамбове, где на протяжении двух последних суток шел снег, обрушились крыша и часть кирпичной стены жилого дома. О происшествии СМИ сообщила начальник пресс-службы администрации города Надежда Пилипенко.Как уточняется, частичное обрушение крыши, кирпичной стены и деревянных конструкций двухэтажного жилого дома №34 произошло на улице Карла Маркса вечером в понедельник, 28 января. По предварительным данным, крыша просела под тяжестью снега, старые деревянные перекрытия не выдержали. Пострадавший дом является аварийным, с ним уже случались подобные ЧП. К счастью, ни тогда, ни сейчас никто не пострадал, передает ТАСС.Обрушившийся дом признали аварийным еще в 2015 году. Тогда же жильцам предложили переехать в маневренный жилой фонд Тамбова, но они отказались.После ЧП люди также не захотели покидать свои квартиры. Завтра их ждут в администрации города. Там будут рассматривать вопрос о возможных вариантах расселения аварийного дома.По данным городской диспетчерской службы Тамбова, дом был построен еще в 1917 году. Его общая площадь 245 квадратных метров. В нем шесть квартиры. Сведений о количестве проживающих пока нет.В понедельник, 28 января, Главное управление МЧС по Тамбовской области проинформировало жителей города и области о неблагоприятных погодных условиях. В ночь на 29 января в регионе ожидается мокрый снег, местами метель. Температура воздуха в регионе ночью опустится до 7 градусов мороза, днем – от 0 до минус 5 градусов.