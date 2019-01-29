29.01.2019

2019-01-29 20:05:43

В Тюмени провели уникальную операцию пациенту с инфарктом кишечника

Тюменские медики выполнили сложнейшую операцию пациенту с так называемом инфарктом кишечника – у мужчины развилась полутораметровая гангрена тонкой кишки на фоне проблем с сердцем, портал nashgorod.ru.



Отмечается, что 72-летний мужчина поступил в крайне тяжелом состоянии. В результате, поврежденная часть кишечника была удалена.