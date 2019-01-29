Женщину приговорили к одному году ограничения свободы

Женщину приговорили к одному году ограничения свободыВ Вязниках местную жительницу признали виновной в причинении смерти по неосторожности. 45-летняя женщина воспитывает троих детей в возрасте от 2 до 8 лет. Кроме этого, она часто нянчилась с внуками.В августе 2017 года женщина оставила на приусадебном участке маленькую внучку, а сама ненадолго зашла в дом.Оставшись без присмотра взрослых, малышка подошла к домашнему пруду и соскользнула в воду. Через несколько минут женщина вышла во двор и обнаружила внучку в пруду.Незамедлительно прибывшие врачи «скорой помощи» доставили девочку в местную больницу, а затем перевезли в областную. В реанимации за жизнь ребёнка в возрасте 1 года 8 месяцев боролись доктора, но малышка не выжила.Женщину приговорили к одному году ограничения свободы.