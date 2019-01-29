Несмотря
на грозные заявления из США, газопровод Северный поток – 2 продолжает
строиться ударными темпами. Через год российское голубое топливо будет идти в Европу напрямую, минуя посредника в лице Украины. В Киеве
на неминуемую перспективу реагируют крайне нервно.
Несмотря
на грозные заявления из США, газопровод "Северный поток – 2" продолжает
строиться ударными темпами. Через год российское голубое топливо будет идти в Европу напрямую, минуя посредника в лице Украины. В Киеве
на неминуемую перспективу реагируют крайне нервно.
Депутат
Верховной рады Украины Вадим Ищенко не стал стесняться в выражениях и
прямо сказал, что думает о скором запуске газопровода политическая элита
Незалежной. "Это великий провал украинской дипломатии", – озвучил очевидное парламентарий.
Виновными
в строительстве "Северного потока – 2" депутат также назвал украинских
политиков и президента. Россия будет оказывать экономическое давление на
Украину, а газотранспортная система страны в итоге придет в упадок,
цитирует парламентария .
Строительство
"Северного потока – 2" входит в завершающую стадию. Газопровод пройдет в
территориальных водах России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Окончание работ и запуск линии планируется на январь следующего года.
На декабрь 2018 года было построено 300 километров . В среднем прокладывается по 50 километров в неделю.
Украинские
власти с ужасом смотрят в ближайшее будущее. "Северный поток – 2"
сделает ненужным транзит голубого топлива из Россию в Европу по
территории Незалежной. Из-за этого государственный бюджет не досчитается миллиардов долларов. По подсчетам экспертов, Киев лишится 10% поступлений.
Впрочем, Москва готова сохранить определенные объемы транзита через Незалежную и после запуска . В Кремле намекнули, что это будет зависеть от поведения украинской стороны.