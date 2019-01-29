Несмотря на грозные заявления из США, газопровод Северный поток – 2 продолжает строиться ударными темпами. Через год российское голубое топливо будет идти в Европу напрямую, минуя посредника в лице Украины. В Киеве на неминуемую перспективу реагируют крайне нервно.

Несмотряна грозные заявления из США, газопровод "Северный поток – 2" продолжаетстроиться ударными темпами. Через год российское голубое топливо будет идти в Европу напрямую, минуя посредника в лице Украины. В Киевена неминуемую перспективу реагируют крайне нервно.ДепутатВерховной рады Украины Вадим Ищенко не стал стесняться в выражениях ипрямо сказал, что думает о скором запуске газопровода политическая элитаНезалежной. "Это великий провал украинской дипломатии", – озвучил очевидное парламентарий.Виновнымив строительстве "Северного потока – 2" депутат также назвал украинскихполитиков и президента. Россия будет оказывать экономическое давление наУкраину, а газотранспортная система страны в итоге придет в упадок,цитирует парламентария .Строительство"Северного потока – 2" входит в завершающую стадию. Газопровод пройдет втерриториальных водах России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.Окончание работ и запуск линии планируется на январь следующего года.На декабрь 2018 года было построено 300 километров . В среднем прокладывается по 50 километров в неделю.Украинскиевласти с ужасом смотрят в ближайшее будущее. "Северный поток – 2"сделает ненужным транзит голубого топлива из Россию в Европу потерритории Незалежной. Из-за этого государственный бюджет не досчитается миллиардов долларов. По подсчетам экспертов, Киев лишится 10% поступлений.Впрочем, Москва готова сохранить определенные объемы транзита через Незалежную и после запуска . В Кремле намекнули, что это будет зависеть от поведения украинской стороны.