Компания Apple готовит новый сервис – игры для смартфонов по подписке. Об этом, а также о новом браузере для мусульман расскажет программа Вести.net.

Salam Web – браузер соответствующий законам Шариата, создал его малазийский стартап Salam Web Technologies. Замысел прост – в интернете сегодня очень много контента, который верующим не подходит, начиная от азартных игр и порнографии и заканчивая банальными новостями из таблоидов и многими банковскими услугами. Пока система будет работать на основе рекомендаций. Каждый пользователь сможет сообщать о том, насколько безопасен каждый сайт, и специальная команда редакторов будет это проверять.И еще немного про браузеры. Один из сотрудников Microsoft призвал Mozilla отказаться от собственного Web-движка для Firefox. В Твиттере он написал, что усилия компании тщетны, ведь ее продуктами пользуется менее 5% аудитории, в то время как доминирует на рынке Chrome.A Apple планирует запуск собственного игрового сервиса по подписке. Он станет чем-то вроде Netflix для игр, где пользователи за ежемесячную плату смогут выбирать из большого количества игр. Об этом со ссылкой сразу на пять источников в компании сообщает портал Cheddar. Подробности – в программе 33Live.Runet.