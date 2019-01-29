ФАС выдвинула идею, чтобы во всех, продающихся в России смартфонах, планшетах и компьютерах были предустановлены отечественные браузер, антивирус, навигатор и мессенджер, а Google хочет добавить в Android поддержку распознавания лица по аналогии с Face ID в iPhone и iPad. Подробности – в программе Вести.net.
Федеральная антимонопольная служба выдвинула идею, чтобы во всех, продающихся в России смартфонах, планшетах и компьютерах были предустановлены отечественные браузер, антивирус, навигатор и мессенджер. Как сообщает "Коммерсант" такие нормы содержатся в концепции законопроекта, который подготовило ведомство.
Можно предположить, что речь может идти о "Яндекс-браузере", мессенджере от Mail.ru, например "ТамТам", антивирус – это вероятно "Касперский" и навигатор – опять же "Яндекс". Что интересно, регулятор также хочет потребовать от производителей, чтобы те дали возможность пользователям полностью удалять любые предустановленые приложения, кроме российских. Контролировать выполнение требований будет Роскомнадзор.
А между тем, Google хочет добавить в Android поддержку распознавания лица по аналогии с Face ID в iPhone и iPad. Об этом сообщают сразу два техноресурса XDA и 9to5Google. Подробности – в программе 33Live.Runet.