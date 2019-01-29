ФАС выдвинула идею, чтобы во всех, продающихся в России смартфонах, планшетах и компьютерах были предустановлены отечественные браузер, антивирус, навигатор и мессенджер, а Google хочет добавить в Android поддержку распознавания лица по аналогии с Face ID в iPhone и iPad. Подробности – в программе Вести.net.

Федеральная антимонопольная служба выдвинула идею, чтобы во всех, продающихся в России смартфонах, планшетах и компьютерах были предустановлены отечественные браузер, антивирус, навигатор и мессенджер. Как сообщает "Коммерсант" такие нормы содержатся в концепции законопроекта, который подготовило ведомство.Можно предположить, что речь может идти о "Яндекс-браузере", мессенджере от Mail.ru, например "ТамТам", антивирус – это вероятно "Касперский" и навигатор – опять же "Яндекс". Что интересно, регулятор также хочет потребовать от производителей, чтобы те дали возможность пользователям полностью удалять любые предустановленые приложения, кроме российских. Контролировать выполнение требований будет Роскомнадзор.А между тем, Google хочет добавить в Android поддержку распознавания лица по аналогии с Face ID в iPhone и iPad. Об этом сообщают сразу два техноресурса XDA и 9to5Google. Подробности – в программе 33Live.Runet.