Регион представляли 12 спортсменов

Регион представляли 12 спортсменовВладимирская команда заняла почетное второе место на втором этапе Кубка России по полиатлону. Он проходил с 24 по 27 января в Рязанской области. Лучшими из 12-ти представителей нашего региона показали себя Анастасия Суконкина, занявшая третье место среди женщин, и Никита Малышев, который выиграл среди юниоров 18-20 лет.Одновременно с Кубком России проходило также и первенство ЦФО по полиатлону. В этих соревнованиях областная команда заняла третье место. В группе 16-17 лет успешно выступили Николай Маклаков, занявший первое место, и Ярослава Козлова, выигравшая «бронзу».По итогам прошедших турниров спортсмены Владимирской области отобрались на третий этап Кубка России по полиатлону, который пройдет в конце марта в Санкт-Петербурге и на первенство России по полиатлону с 21 по 24 февраля в городе Сасово.