Они будут получать на тысячу рублей больше

Они будут получать на тысячу рублей большеАдминистрация Владимирской области и Министерство труда и соцзащиты договорились о приятных бонусах для многодетных семей. Нашему региону выделят больше 664 миллионов рублей на софинансирование денежных выплат семьям с тремя и более детьми до достижения их 3-летнего возраста.Эту субсидию выплачивают с 2013 года, их размер ежегодно устанавливают законом Владимирской области. В этом году размер ежемесячной выплаты составляет почти 9 тысяч рублей. Единственным условием для её получения является среднедушевой доход семьи – он должен не превышать среднедушевой денежный доход на 1 человека в 33-м регионе. На 1 ноября 2018 года он составлял 22 тысячу 781 рубль.