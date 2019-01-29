Должностное лицо, используя служебное положение, получило в качестве взятки 280 000 рублей.

В результате отработки оперативной информации сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области во взаимодействии со службой безопасности телекоммуникационной компании задержан сотрудник владимирского филиала одной из российских телекоммуникационных компаний, подозреваемый в получении незаконного денежного вознаграждения.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что указанное должностное лицо, используя служебное положение, в сентябре 2017 года предложило свое содействие руководителю коммерческой фирмы в беспрепятственном заключении договора аренды на нежилое помещение, принадлежащее компании. В дальнейшем арендатор должен был ежемесячно передавать лично обвиняемому денежное вознаграждение за продолжение действия договора аренды.При получении очередного "платежа" подозреваемый был задержан с поличным сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области.В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции во взаимодействии с региональным Управлением Следственного комитета и службой безопасности телекоммуникационной компании, установлено, что с октября 2017 по январь 2019 года подозреваемый получил в качестве взятки 280 тысяч рублей.Следственным комитетом Российской Федерации по Владимирской области фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.