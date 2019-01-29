Самая популярная банкнота для подделки - пятитысячная

Самая популярная банкнота для подделки - пятитысячнаяВо Владимирской области в 2018 году 351 раз находили поддельные банкноты. По сравнению с предыдущим годом их количество уменьшилось на 38 купюр, или 9,8%. Кстати, эта тенденция наблюдается по всей стране. По России количество фальшивок уменьшилось на 15%.Самая популярная банкнота для подделки - это 5-тысячная купюра. За прошлый год в регионе их выявили 245 раз. Это почти 70% от общего числа фальшивок. При этом их стали подделывать на 38% чаще. Тысячные банкноты подделывали в области 89 раз, что в 2 раза меньше, чем годом ранее. Ещё 11 фальшивых купюр - это банкноты номиналом 500 рублей.Кстати, в 2018 году стали попадаться и подделки новых банкнот номиналом 2 тысячи рублей – 4 фальшивых купюры. Все они плохого качества, их просто распечатали на принтере.