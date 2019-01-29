В регионе реализуют социальный проект «Протяни руку помощи»

В регионе реализуют социальный проект «Протяни руку помощи»Вот уже 2 года во Владимирской области реализуют социальный проект «Протяни руку помощи». Его задачи - комплексная реабилитация и социальная адаптация лиц, которые освобождаются из мест лишения свободы.Пребывание человека в социальной изоляции негативное сказывается на его личность и дальнейшую судьбу, он отвыкает от норм права и морали. Зачастую у освобождённых нет жилья, работы, денег, потеряны родственные и дружеские отношения, низок профессиональный уровень.В рамках проекта для сотрудничества объединились департаменты труда и занятости и соцзащиты населения, региональные управления Министерства внутренних дел и Федеральной службы исполнения наказаний. К реализации проекта привлекают также органы местного самоуправления, территориальные подразделения Фонда ОМС и Пенсионного фонда России, больницы, некоммерческие организации.В 2018 году в социозащитные учреждения региона обратилось 170 бывших заключенных. Им предоставлены различные виды поддержки: материальная помощь, одежда, обувь и продукты питания, помощь в оформлении документов. Необходимую консультативную помощь по вопросам социального обслуживания, пенсионного обеспечения, трудоустройства, оформления документов получили 144 человека.