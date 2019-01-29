Всего же за неделю к врачу обратилось больше 10 тысяч

Всего же за неделю к врачу обратилось больше 10 тысячЗа прошедшую неделю во Владимирской области заболели 10 тысяч и 759 человек, среди них больше 7 тысяч детей. Эпидемический порог выше 23,6%.Во Владимире за 7 дней к доктору обратилось 4719 человек, среди них 3035 детей. Превышение эпидпорога на 29%.Вирус гриппа А(Н3N2) диагностировали трем людям, свиным гриппом заболели 19 жителей региона. Также по области ходят вирусы парагриппа и PC-инфекции.Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечаются в трех административных округах: Гусь-Хрустальном, в Радужном и в Кольчугинском районе.На карантин закрыли МАОУ СОШ №2 (2 класса) и МАОУ СОШ №38 (1 класс).Управление Роспотребнадзора призывает родителей не отпускать детей в школу и садик с симптомами заболеваний, не заниматься самолечением и своевременно обращаться к доктору, надевать медицинские маски в местах массового скопления людей.