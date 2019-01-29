Воркаут – разновидность любительской спортивной субкультуры, которая подразумевает выполнение физических упражнений на свежем воздухе на специально оборудованных площадках. На воркаут-площадке сможет заниматься и профессиональный спортсмен, и любитель, и человек с ограниченными возможностями.

Воркаут – разновидность любительской спортивной субкультуры, которая подразумевает выполнение физических упражнений на свежем воздухе на специально оборудованных площадках с турниками, брусьями, стенками.Основной акцент делается на максимальной доступности, в том числе финансовой, а также нацеленности на людей любого возраста, пола, социального статуса.Особую роль открытие специализированных площадок уличной гимнастики играет для молодежи, школьников и подростков. Воркаут – это адекватная пропаганда здорового образа жизни и спортивной культуры, реальная альтернатива пагубным увлечениям и вредным привычкам, возможность сплотить поколения вокруг общего, полезного и здорового хобби.Профессиональные воркаут-площадки – необходимостьОборудованная площадка с необходимым спортивным оборудованием, удобная, функциональная и безопасная – сегодня это первое требование для продвижения воркаут-культуры в массы.Такие воркаут-площадки со всем необходимым могут быть смонтированы в парках отдыха, на территории образовательных учреждений, школ, университетов, интернатов или просто во дворах многоквартирных или частных домов. На воркаут-площадке, которая произведена и установлена профессионалами, может заниматься и профессиональный спортсмен, и любитель, и человек с ограниченными возможностями.Справедливости ради стоит отметить, что в последние годы уличной гимнастике стали уделять больше внимания на всех уровнях. И спасибо за это стоит сказать, в первую очередь, инициативам профильных компаний-производителей."Кенгуру Про": отечественный воркаут должен быть доступнымКомпания "Кенгуру Про" — лидер в производстве оборудования для воркаут-площадок — и ее директор Максим Попов уже много лет занимаются популяризацией спортивной культуры в России.Как отметили представители производителя, они не только перенимают мировой опыт воркаута, поставляя качественный продукт, но и патентуют собственные инновации. Дилеры компании работают в странах Европы, Казахстане, ОАЭ.За последние годы компания реализовала более 3500 проектов, в том числе в России. Многие из них реализованы в рамках социальных инициатив. Причем речь идет не только о столице.Показательный пример – открытие уникального спортивного объекта площадью 250 квадратных метров, крупнейшей площадки для воркаута в Хабаровском крае. И такие площадки компания открывает по всему СНГ, выступая инициатором различных спортивных событий, открытых тренировок, любительских соревнований.На правах рекламы