Как говорят, за ведение каждого выпуска скандального проекта Битва экстрасенсов актриса Вера Сотникова получает по 300 тысяч рублей. А ее коллега Марат Башаров – все 500 тысяч. Разумеется, после скандала последних недель они боятся, что кормушка прикроется.

Как говорят, за ведение каждого выпуска скандального проекта "Битва экстрасенсов" актриса Вера Сотникова получает по 300 тысяч рублей. А ее коллега Марат Башаров – все 500 тысяч. Разумеется, после скандала последних недель они боятся, что кормушка прикроется.Каждый день Веры Сотниковой теперь начинается с оправданий. Поклонники атакуют ее в социальных сетях и осуждают за то, что-де связалась с мошенниками, помогает жулью вводить народ в заблуждение и наживаться на чужом горе. И актриса вынуждена придумывать, как обелить свое участие в "Она уверяет, что ничего не знает о подкупах и постановках на проекте. "Даже если гипотетически представить, что кто-то, когда-то брал деньги за призовые места, неужели вы думаете, мне об этом сказали? – написала актриса на свой странице. – Но теперь вы будете смотреть с точки зрения: кто кому мог слить информацию, а где правда? А я также с интересом буду присматриваться к нашим участникам".А ее коллега Марат Башаров и вовсе вдруг сообщил, что с журналистом Борисом Соболевым не знаком, никакого интервью никогда не давал, а все показанное в эфире – телемонтаж, подлог и клевета. Понимая, видимо, что после всего сказанного в фильме "Идущие к черту" могут начаться проблемы с работодателями.В ответ Соболев опубликовал видео, на котором четко видно, что Марат Башаров разговаривает именно с ним. И, обсуждая информацию о мошенниках-экстрасенсах, которые используют для продвижения своих центров его имя, актер заявляет, что не прочь получать от этих людей с процент прибыли. Мол, Господь велел делиться."Марат Башаров, шли бы в суд! Суд назначит техническую экспертизу, которая установит, что все, показанное в фильме, подлинный материал", – заявил Борис Соболев, который и разоблачил мошенников.За это ведущие проекта прокляли журналиста и его нашумевшее расследование, намекнув, что автор фильма "Идущие к черту" связался с мощными магическими силами и может поплатиться за свою смелость.