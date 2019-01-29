Федор Емельяненко выглядел беспомощно в бою против Райана
Бейдера. Так прокомментировал итог встречи российского бойца с американцем в финале Гран-при Bellator Рамзан Кадыров.
Глава Чечни пригласил Емельяненко в клуб Ахмат, где Федор может
восстановиться после обидного поражения.
Федор Емельяненко выглядел беспомощно в бою против Райана
Бейдера. Так прокомментировал итог встречи российского бойца с американцем в финале Гран-при Bellator Рамзан Кадыров.
Глава Чечни пригласил Емельяненко в клуб "Ахмат", где Федор может
восстановиться после обидного поражения.
Федор Емельяненко Рамзана Кадырова разочаровал. И не только
его, но и миллионы болельщиков в разных уголках мира. Причина поражения, по
мнению главы Чечни, в том, что боец в последнее время больше занимался
политикой, чем спортом.
"Я глубоко опечален поражением Емельяненко. Но самое
обидное, как легко он проиграл Бейдеру из США. Оказался в нокауте спустя 35
секунд после начала боя. Не надо быть экспертом в области смешанных
единоборств, чтобы понять: Федор Емельяненко оказался не готовым к бою", -
приводит слова Кадырова .
Напомним, в финале Гран-при Bellator россиянин Федор
проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру на 35-й секунде поединка. Однако
Кадыров считает, что все еще можно исправить. Нужно, не откладывая в долгий
ящик, принять меры. К примеру, усиленно тренироваться и готовиться к поединкам в
клубе "Ахмат", передает .
"Я обещаю, что в бойцовском зале ему будет не до
разговоров. А самое главное – через некоторое время он будет достойно выглядеть
в октагоне. Все-таки негоже человеку, который носит громкое имя Последний
Император и является надеждой болельщиков, лежать на настиле спустя 35 секунд
после старта поединка", – обращается глава Чечни к .
По словам Кадырова, Емельяненко потратил много драгоценного
времени на критику этого клуба. Однако теперь все в прошлом. И двери "Ахмата"
для Емельяненко раскрыты настежь, приглашает Кадыров.