Федор Емельяненко выглядел беспомощно в бою против Райана Бейдера. Так прокомментировал итог встречи российского бойца с американцем в финале Гран-при Bellator Рамзан Кадыров. Глава Чечни пригласил Емельяненко в клуб Ахмат, где Федор может восстановиться после обидного поражения.

Федор Емельяненко выглядел беспомощно в бою против РайанаБейдера. Так прокомментировал итог встречи российского бойца с американцем в финале Гран-при Bellator Рамзан Кадыров.Глава Чечни пригласил Емельяненко в клуб "Ахмат", где Федор можетвосстановиться после обидного поражения.Федор Емельяненко Рамзана Кадырова разочаровал. И не толькоего, но и миллионы болельщиков в разных уголках мира. Причина поражения, помнению главы Чечни, в том, что боец в последнее время больше занималсяполитикой, чем спортом."Я глубоко опечален поражением Емельяненко. Но самоеобидное, как легко он проиграл Бейдеру из США. Оказался в нокауте спустя 35секунд после начала боя. Не надо быть экспертом в области смешанныхединоборств, чтобы понять: Федор Емельяненко оказался не готовым к бою", -приводит слова Кадырова .Напомним, в финале Гран-при Bellator россиянин Федорпроиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру на 35-й секунде поединка. ОднакоКадыров считает, что все еще можно исправить. Нужно, не откладывая в долгийящик, принять меры. К примеру, усиленно тренироваться и готовиться к поединкам вклубе "Ахмат", передает ."Я обещаю, что в бойцовском зале ему будет не доразговоров. А самое главное – через некоторое время он будет достойно выглядетьв октагоне. Все-таки негоже человеку, который носит громкое имя ПоследнийИмператор и является надеждой болельщиков, лежать на настиле спустя 35 секундпосле старта поединка", – обращается глава Чечни к .По словам Кадырова, Емельяненко потратил много драгоценноговремени на критику этого клуба. Однако теперь все в прошлом. И двери "Ахмата"для Емельяненко раскрыты настежь, приглашает Кадыров.