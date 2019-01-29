29.01.2019

2019-01-29 12:35:41

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (2(9651) от 29 января 2019 года).

ПРИОРИТЕТЫ В РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ

На состоявшемся в Культурном центре Главного управления МВД России по городу Москве совещании сотрудников подразделений по работе с личным составом были подведены итоги служебной деятельности за январь—декабрь 2018-го, а также поставлены задачи на текущий год. Читайте на странице 2.



В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ

В Юридическом колледже, расположенном на Шипиловской улице, состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвящённой памяти Виктора Разудалова — выпускника учебного заведения, лейтенанта полиции, погибшего при исполнении служебного долга. Читайте на странице 2.



СОХРАНЯЯ ЛИДЕРСТВО

В здании столичной Госавтоиспекции под председательством начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Виктора Коваленко состоялось расширенное оперативное совещание, на котором были подведены итоги служебной деятельности за минувший год. Читайте на странице 3.



ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ДОЗНАНИЯ

Сотрудники аппарата и территориальных подразделений столичной службы дознания собрались на Петровке, 38, чтобы на оперативном совещании подвести итоги работы за минувшие двенадцать месяцев 2018-го и наметить приоритеты на текущий год. Подробности читайте на странице 3.



ЗНАТНЫЙ ЭКСКУРСАНТ

Управление столичной Госавтоинспекции посетил заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский, сыгравший роль майора Томина в сериале «Следствие ведут знатоки». Читайте на странице 4.



ОБОГРЕЛИ, УСПОКОИЛИ

Сотрудники 1-го специализированного батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве помогли потерявшемуся ребёнку найти родителей. Продолжение на странице 4.



ВСЕГДА ГОТОВЫ

Инспекторы дорожно-патрульной службы г. Москвы регулярно оказывают помощь гражданам, попавшим в сложную ситуацию на дорогах города. Читайте на странице 4.



ОСНОВНОЙ СТИМУЛ НАШЕЙ РАБОТЫ

Начальник отдела уголовного розыска УВД по ЮЗАО подполковник полиции Рушан Абдуллин рассказал о непростой сфере работы: борьбе с автоугонщиками и розыску похищенного транспорта. Читайте на странице 4.



В НОВОЙ МОСКВЕ РАБОТАТЬ НОВАТОРСКИ

Начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ТиНАО полковник полиции Григорий Лондин рассказал об особенностях работы их коллектива и о том, что делает её интересной и увлекательной. Продолжение на странице 5.



НА ПОМОЩЬ ПРИХОДЯТ КОЛЛЕГИ-ЮРИСТЫ

Спектр забот у специалистов правовых подразделений очень широк, и работа этих коллективов чётко регламентирована. Надо подчеркнуть, что одним из значимых направлений деятельности профессионалов данной специализированной службы в системе МВД России является оказание правовой помощи коллегам. Читайте на странице 6.



ВРЕМЯ БЕЖАТЬ В ПОЛИЦИЮ

Заместитель начальника отдела кадров УВД по ЗелАО майор внутренней службы Евгений Воронин рассказал о том, что нужно предпринять кандидатам на обучение в образовательных учреждениях МВД России. Подробности читайте на странице 6.



ЖИЗНЬ — ЛЮБИМОМУ ДЕЛУ

26 января исполнилось 80 лет со дня рождения генерал-майора юстиции в отставке Виктора ДОВЖУКА. Виктор Николаевич — легендарная личность. Вся его жизнь связана со служением — в самом высоком понимании этого слова — законности и правопорядку. Продолжение на странице 7.



ОТЕЦ КРАПОВОГО БЕРЕТА

Исполнилось 40 лет со дня принятия крапового берета — форменного головного убора спецназа ВВ МВД, ставшего символом мужества и доблести воинов органов правопорядка. Огромную роль в его появлении сыграл генерал-лейтенант Александр Георгиевич СИДОРОВ. Читайте на странице 8.



В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ — ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ

Период подготовки к Олимпиаде-80 был для правоохранителей достаточно напряжённым. В первую очередь речь шла об обеспечении безопасности как советских, так и иностранных граждан. Продолжение на странице 9.



А МУЖИКИ И НЕ ЗНАЛИ…

Очередная криминальная сводка по городу свидетельствует о возобновлении мошеннических действий применительно к страховым компаниям. На этот раз пресечена деятельность ОПГ, участники которой представляли в страховую компанию подложные документы о наступлении страховых случаев. Читайте на странице 11.



СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ…

Бродячие собаки — бич наших городов и при встрече с ними нужно уметь обезопасить себя. О том, как избежать конфликта с уличными псами и свести риск нападения к минимуму, корреспонденту «Петровки, 38» рассказал руководитель студии «Мосфильм-КИНОлогия» Виктор Зуйков. Продолжение на странице 11.



БОЛЬШЕ ПОДОБНОГО НЕ СЛУЧИТСЯ

С невесёлого события начался новый год в 1-м спецбатальоне ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве. На офицерском собрании личному составу подразделения пришлось обсуждать чрезвычайное происшествие, случившееся по вине полицейского. Продолжение на странице 11.



ЧЁРНЫЙ БРИЛЛИАНТ ДЛЯ МАФИИ

(Окончание. Начало в № 1.) К счастью, продавцы всё же явились… через четыре с половиной часа. За всю партию изумрудов они попросили уже 210 тысяч долларов. Но вместо денег получили незапланированное знакомство с группой захвата. Читайте на странице 12.



ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО

Ещё с раннего утра стены Детского музыкального театра имени Н.И. Сац наполнились звонким смехом и весёлыми голосами мальчишек и девчонок. Дети сотрудников столичной полиции пришли на ежегодный Рождественский праздник, традиционно организованный Благотворительным обществом «Мария». Продолжение на странице 13.



СКУЧАТЬ БЫЛО НЕКОГДА

Новый год — любимая пора для всех нас, особенно для детей. Мальчишки и девчонки с нетерпением ждут наступления этого события. Сотрудники 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве решили продлить детям праздничное настроение. Читайте на странице 13.



СТАЛИНГРАД — ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ ВОЙНЫ

Победа советских войск в битве под Сталинградом (сейчас город называется Волгоград) является одним из самых важных событий ХХ века. В этом масштабном и кровопролитном сражении было положено начало коренному повороту в Великой Отечественной войне, окончательному разгрому гитлеровской Германии, её союзников и сателлитов. Продолжение на странице 14.



ПО ФАМИЛИИ — АРТИЛЛЕРИСТ, ПО ПРИЗВАНИЮ — АРТИСТ

Фамилия Гармаш свидетельствует о том, что в родословной Сергея Леонидовича были запорожские казаки. В этих войсках именно так называли артиллеристов. Скажем, этот факт никак не повлиял на будущую судьбу Сергея Гармаша, был более весомый аргумент — гены решают всё! Читайте на странице 15.



ДЖАЗ ДЛЯ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

Кто-то считает, что джаз — это музыка для тех, кто отлюбил. Не согласна, и нашла этим словам подтверждение, побывав на новогоднем концерте «Музыка мира в стиле джаз» в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве. Подробности читайте на странице 16.



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