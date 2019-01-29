В мультфильме Волки и овцы: ход свиньей актриса Елизавета Боярская подарила свой голос волчице Бьянке.

В мультфильме "Волки и овцы: ход свиньей" актриса Елизавета Боярская "подарила" свой голос волчице Бьянке."Если честно, мой настоящий голос ей не очень подходит, – улыбается– В итоге под Бьянку мы долго искали нужную высоту, плавность, мягкость речи. Она ведь очень любит своего волка Серого. Прощает ему недальновидность, выходки, всячески старается помочь. Поэтому требовалось, чтобы голос был текучий, мягкий, женственный и в тоже время подчеркивал настойчивость, уверенность".Рассказала она и о том, как технически происходила запись дубляжа. "Количество дублей может быть разным. Если голос органично ложится на образ, можно все сделать и с первого раза, но так происходит редко. А ведь приходится хрипеть, визжать. Для этого на весь процесс закладывается несколько смен, есть и ограничения – больше трех часов артист говорить не может, голос садится", – пояснила артистка.Того самого волка Серого играл муж Максим Матвеев. Правда, режиссер записи разлучил их – сказал, что вместе появляться в студии нет необходимости. "Сейчас технологии настолько продвинутые, что артистов вызывают каждого отдельно, и они почти не пересекаются. Иногда кто именно работал, актёры узнают из титров, как и другие зрители. Я озвучивала первая, можно сказать, с чистого листа, так что мы с Максимом редко встречались", – цитирует Елизавету И лишь дома перед телеэкраном они смогли оценить работу друг друга.