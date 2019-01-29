В Сети появилось видео, сделанное в момент выступления Анны Седоковой. На записи видны все несовершенства фигуры артистки. После публикации на певицу обрушились с критикой, и она ответила недоброжелателям.

В Сети появилось видео, сделанное в момент выступления Анны Седоковой. На записи видны все несовершенства фигуры артистки. После публикации на певицу обрушились с критикой, и она ответила недоброжелателям.Все началось с того, что в Сети появилось видео, любезно предоставленное сайтом , на котором Анна Седокова, облаченная в платье с разрезами, демонстрирует лишний вес и целлюлит. После этого на артистку обрушился град критики, сводившийся к упрекам, что, дескать, певица обладает далеко неидеальной формой, однако на своей страничке в Instagram выкладывает кадры, где не видно ни одного изъяна.Градус ненависти и возмущения достиг такой высокой точки, что Анна не смогла не отреагировать. "Что делать когда в очередной раз прочитала о себе кучу классностей, что я жирная и уродливая в жизни...? Вариант 1. Плакать, прятаться, стесняться своего тела, целлюлита, любимого жирочка. Уйти со сцены навсегда (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – опубликовала философский текст Седокова.Певица не стала скрывать, что ее фигура действительно оставляет желать лучшего. "Спасибо, что мотивируете. Иногда и правда, расслабляешься и думаешь ладно тебя же не за это любят. Но я постараюсь больше не давать повода. Я никогда не была худенькой. Я пухленькая. Если вы не против, можно я позволю себе остаться такой? Просто немного обновлю версию", – написала артистка.Ранее на Анну Седокову набросились возмущенные подписчики, увидев, как артистка в провокационном купальнике играет с малолетним сыном на пляже. Пользователи Сети заявили, что недопустимо и просто неприлично выставлять напоказ свои прелести перед маленьким ребенком.