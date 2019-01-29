Юлия Меньшова высказала мнение, что сегодняшнее время очень часто разъединяет людей. И им, убеждена популярная телеведущая, не хватает положительных эмоций.

Юлия Меньшова высказала мнение, что сегодняшнее время очень часто "разъединяет людей". И им, убеждена популярная телеведущая, не хватает положительных эмоций.Подарить радость людям Юлия Меньшова решила при помощи новой развлекательной программы "Наши люди". Первый выпуск состоится уже 4 февраля на Первом канале. Популярная ведущая стала лицом нового шоу.Передача посвящена кинематографу. За основу каждого выпуска берется художественный фильм или телевизионный сериал советского времени или новейших времен и на его примере рассматривается жизнь страны и наших соотечественников в год выпуска картины. Гостями студии станут актеры, режиссеры, продюсеры, историки моды, а также люди, ставшие популярными в тот год в других видах деятельности.Сама Юлия Меньшова убеждена, что шоу обречено на успех, потому что ностальгия стала отдельным трендом. "Люди с наслаждением участвуют во флешмобах в соцсетях, с радостью подписываются на исторические аккаунты, публикуют фотографии своих родителей, бабушек и дедушек", – отметила популярная ведущая.При этом она отметила, что "сегодняшнее время очень часто разъединяет людей". "Внезапно выяснилось, что в прошлом есть удивительное качество, оно невероятно объединяет, а воспоминания о нем почти всегда радостные, а сегодняшний зритель, по-моему, ищет эти эмоции", – цитирует Юлию Меньшову .Ранее фанаты предложили телеведущей оставить телевидение и театр и податься в блогеры. Поводом для такого радикального шага послужили опубликованные ею фотографии и видео из недавних путешествий. Поклонники оказались настолько очарованы вкусом, точкой зрения, ракурсами и колоритными подписями и рассказами Юлии Меньшовой, что посоветовали ей срочно сменить профессию.