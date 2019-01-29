В Москве задержаны мошенники, оставившие без квартир больше сотни жителей столицы. Они заключали договоры займов под залог недвижимости, но вводили людей в заблуждение относительно суммы, получая при этом от потерпевших оригиналы документов на право собственности залогового имущества.

В Москве полицейскими задержаны мошенники, оставившие без квартир больше сотни жителей столицы.Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в одном из офисов Москвы злоумышленники, используя реквизиты различных коммерческих организаций, заключали с москвичами договоры займов под залог их недвижимости.При этом они вводили их в заблуждение относительно суммы, указанной в договоре и фактически выдаваемой на руки, получая от потерпевших оригиналы документов на право собственности залогового имущества.В случае невыполнения гражданами условий договора подозреваемые обращали залог в свою пользу и реализовывали его с дальнейшим присвоением денежных средств, пояснила Волк.В результате деятельности аферистов больше ста человек лишились своих квартир. По предварительным данным, сумма ущерба превышает 300 миллионов рублей.Организаторы и активные участники организованной группы задержаны и заключены под стражу.