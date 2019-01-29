Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала все обещания Петра Порошенко пустыми словами. Так она ответила на заявление президента Украины о необходимости мира с Россией.

Официальныйпредставитель МИД Мария Захарова назвала все обещания Петра Порошенко пустымисловами. Так она ответила на заявление президента Украины о необходимости мирас Россией.Дипломатнапомнила, что у лидера Незалежной уже был шанс, которым он не воспользовался."У был шанс на глобальный мир: как внутри страны, так и в мире -выполнение минских соглашений", – приводит слова Захаровой РИА Новости.Представительвнешнеполитического ведомства назвала характерным стилем поведениядавать пустые обещания, не выполнив предыдущие.Ранее президентУкраины, пять лет подряд воюющий со страной-агрессором, внезапно заговорил о мире с Россией. Выступая напредставительном форуме, где он заявил о своем выдвижении на второй срок,сказал, что Украине нужен мир с Россией."Конечно,нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны. На этойболезненной эмоции играет пропаганда России", – сказал президент.31марта 2019 года на Украине пройдут президентские выборы. На главный пост встране претендуют более 30 человек, Центризбирком уже зарегистрировалбольшинство из них. Согласно опросам общественного мнения, действующийпрезидент занимает третью строчку в рейтингах популярностикандидатов, уступая лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенкои артисту Владимиру Зеленскому.