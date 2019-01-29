Официальный
представитель МИД Мария Захарова назвала все обещания Петра Порошенко пустыми
словами. Так она ответила на заявление президента Украины о необходимости мира
с Россией.
Официальный
представитель МИД Мария Захарова назвала все обещания Петра Порошенко пустыми
словами. Так она ответила на заявление президента Украины о необходимости мира
с Россией.
Дипломат
напомнила, что у лидера Незалежной уже был шанс, которым он не воспользовался.
"У был шанс на глобальный мир: как внутри страны, так и в мире -
выполнение минских соглашений", – приводит слова Захаровой РИА Новости.
Представитель
внешнеполитического ведомства назвала характерным стилем поведения
давать пустые обещания, не выполнив предыдущие.
Ранее президент
Украины, пять лет подряд воюющий со страной-агрессором, внезапно заговорил о мире с Россией. Выступая на
представительном форуме, где он заявил о своем выдвижении на второй срок,
сказал, что Украине нужен мир с Россией.
"Конечно,
нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны. На этой
болезненной эмоции играет пропаганда России", – сказал президент.
31
марта 2019 года на Украине пройдут президентские выборы. На главный пост в
стране претендуют более 30 человек, Центризбирком уже зарегистрировал
большинство из них. Согласно опросам общественного мнения, действующий
президент занимает третью строчку в рейтингах популярности
кандидатов, уступая лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко
и артисту Владимиру Зеленскому.