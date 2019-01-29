Лидер российской премьер-лиги Зенит отказался от приобретения хорватского полузащитника Милана Баделя. Петербуржцев не устроила цена, предложенная Лацио за вице-чемпиона мира.

Лидер российской премьер-лиги "Зенит" отказался от приобретения хорватского полузащитника Милана Баделя. Петербуржцев не устроила цена, предложенная "Лацио" за вице-чемпиона мира.Римляне были готовы продать 29-летнего хорвата за 10 миллионов евро, "Зенит" счет эту сумму завышенной. Поэтому петербуржцы решили отказаться от его приобретения. При этом "сине-бело-голубые" продолжат поиск более молодого футболиста, способного заменить в центре поля ушедшего в "ПСЖ" Леандро Паредеса, сообщает "Спорт-Экспресс".Сам Милан Бадель недоволен своим положением в "Лацио" и хочет сменить клуб. После отказа "Зенита", наиболее вероятным выглядит уход в португальский "Спортинг".