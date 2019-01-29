Переговоры питерского Зенита и португальского Спортинга по поводу переезда в Россию аргентинского защитника Маркоса Акуньи, похоже, завершились успехом. Клуб из Лиссабона согласился отдать оборонца в Санкт-Петербург за сумму, меньшую, чем опция выкупа.

Переговоры питерского "Зенита" и португальского "Спортинга" по поводу переезда в Россию аргентинского защитника Маркоса Акуньи, похоже, завершились успехом. Клуб из Лиссабона согласился отдать оборонца в Санкт-Петербург за сумму, меньшую, чем опция выкупа.Контракт Акуньи с одним из ведущих клубов Португалии рассчитан до лета 2023 года и имел опцию выкупа, по разным сведениям, от 50 до 60 млн евро. Еще две недели назад сообщалось, что на предложенные "Зенитом" 16 млн евро португальцы ответили контрпредложением – заплатить 20 "лимонов" и переговоры приостановились.Но в конце концов стороны пришли к соглашению, что сумма, выплаченная "Зенитом" может возрасти ещё на 4 млн евро, но только за счёт бонусов, если команда с аргентинцем в составе добьется каких-либо побед на национальном или европейском уровне, сообщает Чемпионат.Ru. Сам Акунья готов перебраться в "Зенит".Официально о трансфере пока не объявлено, но подписание контракта должно состояться в самое ближайшее время. Как сообщает инсайдер из штаба российского клуба, заинтересованность в трансфере аргентинца проявил главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.