В Катаре продолжается коммерческий турнир с участием российских клубов. В новый игровой день санкт-петербургский Зенит разгромил Ростов. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу сине-бело-голубых.

В Катаре продолжается коммерческий турнир с участием российских клубов. В новый игровой день санкт-петербургский "Зенит" разгромил "Ростов". Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу "сине-бело-голубых".В составе победителей мячи забили Далер Кузяев (40-я минута), Артем Дзюба (53-я), Олег Шатов (60-я) и Денис Терентьев (86-я и 88)-я."Зенит" одержал первую победу на турнире, набрал три очка и обошел "Ростов", поднявшись на третью строчку турнирной таблицы. Ростовчане с одним набранным баллом опустились на последнее место.В заключительном матче, который пройдет 29 января, "Спартак" сыграет с "Локомотивом".