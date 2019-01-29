Популярный блогер Лена Миро утверждает, что участники скандального реалити-шоу Антон Гусев и Виктория Романец не обладают выдающейся внешностью. Разоблачительный пост о самой красивой паре Дома-2 появился в ее блоге во вторник, 29 января.

Популярный блогер Лена Миро утверждает, что участники скандального реалити-шоу Антон Гусев и Виктория Романец не обладают выдающейся внешностью. Разоблачительный пост о самой красивой паре "Дома-2" появился в ее блоге во вторник, 29 января.Миро призналась, что испытывает жалость к людям, которые пытаются улучшить свою внешность даже несмотря на то, что природа не наградила их особенной наружностью. "Мне всегда жаль уродов,отчаянно стремящихся стать красивыми. Не туда энергию прикладывают, нетуда: ведь сколько ни рихтуй "Приору", "Феррари" из нее все равно не выйдет. Какой смысл делать ставку на внешность, если природа тебя еюне наградила?", – заявила блогер.Она отметила, что участники "" изо всех стараются измениться: проводят много времени в спортзале, регулярно наведываются в кабинет пластического хирурга, обращаются к услугам стилистов и визажистов. "Неимоверные усилия на лицах и фигурах видны, апривлекательность отсутствует", – уточнила Лена.Миро сравнила Антона Гусева и Викторию Романец с другими звездами шоу-бизнеса: с актерами Марлоном Брандо и Джоном Хэммом, с моделью Ириной Шейк и актрисой Кейт Бланшетт. Она попросила пользователей определить, кто из них на самом деле является привлекательным.По словам блогера, по-настоящему красивый человек обладает "выразительными, запоминающимися, гармоничнымичертами лица" и пропорциональным телом. Все его движения и позы естественны. А герои "" – "парочка напряженных, корявых"середнячков", тщетно стремящихся стать красивыми"."Ни один пластический хирург не сделает колхознуюряшку по циркулю выразительным лицом, сколько ни вкачивай туда филлеров, как нипили нос. Ни одна фитнес-программа не сделаетнепропорциональное от природы, короткое тело пропорциональным и сексуальным. Напряженные, неестественные позы, скованныедвижения – все это тоже не добавляет привлекательности Вике, Антону и иже сними", – заключила Лена.