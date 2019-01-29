Популярный блогер Лена Миро утверждает, что участники скандального реалити-шоу Антон Гусев и Виктория Романец не обладают выдающейся внешностью. Разоблачительный пост о самой красивой паре Дома-2 появился в ее блоге во вторник, 29 января.
Популярный блогер Лена Миро утверждает, что участники скандального реалити-шоу Антон Гусев и Виктория Романец не обладают выдающейся внешностью. Разоблачительный пост о самой красивой паре "Дома-2" появился в ее блоге во вторник, 29 января.
Миро призналась, что испытывает жалость к людям, которые пытаются улучшить свою внешность даже несмотря на то, что природа не наградила их особенной наружностью. "Мне всегда жаль уродов,
отчаянно стремящихся стать красивыми. Не туда энергию прикладывают, не
туда: ведь сколько ни рихтуй "Приору", "Феррари" из нее все равно не выйдет. Какой смысл делать ставку на внешность, если природа тебя ею
не наградила?", – заявила блогер.
Она отметила, что участники "" изо всех стараются измениться: проводят много времени в спортзале, регулярно наведываются в кабинет пластического хирурга, обращаются к услугам стилистов и визажистов. "Неимоверные усилия на лицах и фигурах видны, а
привлекательность отсутствует", – уточнила Лена.
Миро сравнила Антона Гусева и Викторию Романец с другими звездами шоу-бизнеса: с актерами Марлоном Брандо и Джоном Хэммом, с моделью Ириной Шейк и актрисой Кейт Бланшетт. Она попросила пользователей определить, кто из них на самом деле является привлекательным.
По словам блогера, по-настоящему красивый человек обладает "выразительными, запоминающимися, гармоничными
чертами лица" и пропорциональным телом. Все его движения и позы естественны. А герои "" – "парочка напряженных, корявых
"середнячков", тщетно стремящихся стать красивыми".
"Ни один пластический хирург не сделает колхозную
ряшку по циркулю выразительным лицом, сколько ни вкачивай туда филлеров, как ни
пили нос. Ни одна фитнес-программа не сделает
непропорциональное от природы, короткое тело пропорциональным и сексуальным. Напряженные, неестественные позы, скованные
движения – все это тоже не добавляет привлекательности Вике, Антону и иже с
ними", – заключила Лена.