Он проник в чужой дом

Он проник в чужой домСобинский районный суд вынес приговор местному жителю. Мужчину судили за кражу из квартиры. Он был в курсе, что хозяйка оставила ключи в сапогах, стоящих у входа. Злоумышленник проник в дом, где нашел 2 мобильных телефона общей стоимостью 6,5 рублей и продукты - свиное копыто и свиной желудок.Забрав все это, мужчина убежал, но вскоре его задержали. В судебном заседании воришка полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на условный срок в 2 года. Приговор вступил в законную силу.