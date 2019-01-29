Последние
пять лет Петр Порошенко чувствовал себя королем. Авторитарный режим
укреплялся, гонения на инакомыслящих усиливались, а доходы текли в
карман рекой. Но привычной жизни наступает конец: скоро в стране
пройдут президентские выборы, и шансы лидера Незалежной
на переизбрание исчезающе малы. Правила игры меняются, и теперь жизнь
поседевшего, осунувшегося и одряхлевшего Порошенко зависит от другого
влиятельного политика – главы МВД Арсена Авакова.
Последние
пять лет Петр Порошенко чувствовал себя королем. Авторитарный режим
укреплялся, гонения на инакомыслящих усиливались, а доходы текли в
карман рекой. Но привычной жизни наступает конец: скоро в стране
пройдут президентские выборы, и шансы лидера Незалежной
на переизбрание исчезающе малы. Правила игры меняются, и теперь жизнь
поседевшего, осунувшегося и одряхлевшего Порошенко зависит от другого
влиятельного политика – главы МВД Арсена Авакова.
Министр
внутренних дел Украины будет играть ключевую роль в грядущих
президентских выборах, уверен политолог Руслан Бизяев. "Он хочет
выступить независимым арбитром, показав ключевым внешне-политическим
игрокам, что он тот человек, который может сохранить стабильность на
Украине", – сказал эксперт в ходе пресс-конференции в Киеве.
По
словам аналитика, Аваков может сыграть как против Порошенко, так и за
него. Бизяев пояснил, что все зависит от того, будет ли МВД реагировать
на фальсификации в ходе голосования или нет. Если ответ отрицательный,
то нынешний президент вряд ли сможет не только победить, но и даже выйти
во второй тур голосования.
С
текущим скверным рейтингом Порошенко остается или как можно скорее
завоевывать доверие избирателей, или применять административный ресурс,
полагает эксперт. "Пока Арсен Борисович (Аваков. – Прим. ред.) выступает
против любых попыток что-то дорисовать", – заключил политолог.
Политические
трудности находят отражение во внешнем виде президента Украины.
обзавелся сединой, под его глазами появились большие мешки,
лицо осунулось. Но проблема, утверждают некоторые эксперты, не только во
внешнем виде: политолог Владимир Корнилов проанализировал поведение
президента и его высказывания и пришел к выводу, что он страдает от тяжелого заболевания -
раздвоения сознания.
Такой
вывод аналитик сделал после заявлений об объединении
Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в
1919 году. "Он демонстрировал раздвоение сознания, говоря, что
это день объединения, но при этом они не смогли объединиться", – сказал
эксперт.
Выборы
президента Украины – 2019 пройдут в конце марта. Лидером предвыборной
гонки является глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. По последним
соцопросам, поддержать ее готовы более 20% украинцев. Отдать голос за
Порошенко выражают желание лишь 12% опрошенных.