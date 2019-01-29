Последние пять лет Петр Порошенко чувствовал себя королем. Авторитарный режим укреплялся, гонения на инакомыслящих усиливались, а доходы текли в карман рекой. Но привычной жизни наступает конец: скоро в стране пройдут президентские выборы, и шансы лидера Незалежной на переизбрание исчезающе малы. Правила игры меняются, и теперь жизнь поседевшего, осунувшегося и одряхлевшего Порошенко зависит от другого влиятельного политика – главы МВД Арсена Авакова.

Последниепять лет Петр Порошенко чувствовал себя королем. Авторитарный режимукреплялся, гонения на инакомыслящих усиливались, а доходы текли вкарман рекой. Но привычной жизни наступает конец: скоро в странепройдут президентские выборы, и шансы лидера Незалежнойна переизбрание исчезающе малы. Правила игры меняются, и теперь жизньпоседевшего, осунувшегося и одряхлевшего Порошенко зависит от другоговлиятельного политика – главы МВД Арсена Авакова.Министрвнутренних дел Украины будет играть ключевую роль в грядущихпрезидентских выборах, уверен политолог Руслан Бизяев. "Он хочетвыступить независимым арбитром, показав ключевым внешне-политическимигрокам, что он тот человек, который может сохранить стабильность наУкраине", – сказал эксперт в ходе пресс-конференции в Киеве.Пословам аналитика, Аваков может сыграть как против Порошенко, так и занего. Бизяев пояснил, что все зависит от того, будет ли МВД реагироватьна фальсификации в ходе голосования или нет. Если ответ отрицательный,то нынешний президент вряд ли сможет не только победить, но и даже выйтиво второй тур голосования.текущим скверным рейтингом Порошенко остается или как можно скореезавоевывать доверие избирателей, или применять административный ресурс,полагает эксперт. "Пока Арсен Борисович (Аваков. – Прим. ред.) выступаетпротив любых попыток что-то дорисовать", – заключил политолог.Политическиетрудности находят отражение во внешнем виде президента Украины.обзавелся сединой, под его глазами появились большие мешки,лицо осунулось. Но проблема, утверждают некоторые эксперты, не только вовнешнем виде: политолог Владимир Корнилов проанализировал поведениепрезидента и его высказывания и пришел к выводу, что он страдает от тяжелого заболевания -раздвоения сознания.Такойвывод аналитик сделал после заявлений об объединенииУкраинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в1919 году. "Он демонстрировал раздвоение сознания, говоря, чтоэто день объединения, но при этом они не смогли объединиться", – сказалэксперт.Выборыпрезидента Украины – 2019 пройдут в конце марта. Лидером предвыборнойгонки является глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. По последнимсоцопросам, поддержать ее готовы более 20% украинцев. Отдать голос заПорошенко выражают желание лишь 12% опрошенных.