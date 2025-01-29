Дольщики ЖК «Дуброва Парк-2» получили надежду на достройку домов. Новое решение в истории одного из проблемных ЖК Другова озвучил губернатор региона на расширенном заседании 28 января.

Дольщики ЖК «Дуброва Парк-2» получили надежду на достройку домов. Новое решение в истории одного из проблемных ЖК Другова озвучил губернатор региона на расширенном заседании 28 января. Напомним, в «Дуброва Парк-2» входят три корпуса разной степени готовности. Первый и четвертый остались на стадии коробок, а у пятого возведено только 5 этажей. Правительство получило от Фонда развития