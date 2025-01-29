Авария произошла недалеко от деревни Захарово.

Авария на трассе М-12 в Судогодском районе привела к гибели мужчины. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности региона.Инцидент произошел недалеко от деревни Захарово, где столкнулись автомобиль Renault и грузовик. Спасатели деблокировали тело погибшего, информация о других пострадавших отсутствует.За последнюю неделю в ДТП на дорогах Владимирской области пострадали 12 человек, двое из которых погибли. Также зарегистрировано два ДТП с участием пьяных водителей.