Прокурор Иван Грибов сообщил о расследовании уголовных дел.

В ходе пресс-конференции 29 января прокурор Иван Грибов сообщил о расследовании уголовных дел, связанныхПроблемы с этими проектами стали предметом обсуждения на совещании губернатора Александра Авдеева, который обвинил чиновников управления архитектуры в недостаточной проработке градостроительной политики и бездумной выдаче разрешений.Согласно прокурору, застройщики «Дуброва-парк 2» не учли в смете строительство инженерных сетей, что вызывает вопросы о правомерности выданного разрешения.В отношении застройщика Игоря Другова возбуждено уголовное дело, касающееся злоупотребления служебными полномочиями и мошенничества. Также прокуратура арестовала часть имущества Другова, включая торговый центр, построенный на средства дольщиков.