С начала этого года жители Гусь-Хрустального вынуждены стоять в многочасовых очередях, чтобы получить необходимые льготные лекарства. Все потому, что Областной центр закупок в сфере

С начала этого года жители Гусь-Хрустального вынуждены стоять в многочасовых очередях, чтобы получить необходимые льготные лекарства. Все потому, что Областной центр закупок в сфере здравоохранения изменил порядок отпуска медикаментов – теперь их можно получить только в одной аптеке. С 9 января этого года районная больница выдает льготные лекарства в пункте в первой поликлинике. Люди жалуются,