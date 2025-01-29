Ремонт водосточной трубы обернулся ампутацией обеих рук. История о несчастном случае в Собинке завершилась. Суд вынес приговор виновному в причинении тяжкого вреда здоровью рабочего.

Ремонт водосточной трубы обернулся ампутацией обеих рук. История о несчастном случае в Собинке завершилась. Суд вынес приговор виновному в причинении тяжкого вреда здоровью рабочего. Напомним, в апреле прошлого года исполнительный директор управляющей компании вместе со слесарем-сантехником приехали на автовышке к многоквартирному дому на улице Гагарина. По информации источника «Шестого канала», управкомпания носит название «Спецстройгарант-1». Её