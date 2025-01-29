Грузин идет по улице:
- Тьфу! Как она играла в бадминтон!
Мент подходит к нему:
- Плати штраф, нельзя на улице плеваться!
Грузин заплатил. А менту интересно стало, из-за чего он плюется и так говорит. Грузин объясняет:
- У меня в Грузии есть огромное стадо. Когда я каждое утро вывожу его пастись, оно собой полностью покрывает высокую гору вблизи кишлака. Как-то утром я погнал свое стадо пастись. По пути мне встретилась прекрасная девушка с ракетками от бадминтона. Я к ней давай клеиться, а она:
``Давай сначала сыграем в бадминтон. Если ты выиграешь - делай со мной, что хочешь; если я выиграю - ты поцелуешь в задницу каждого барана твоего стада...``
Тьфу, ну как она играла в бадминтон!!!
еще анекдот!