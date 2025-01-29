Отменить событие пришлось из-за таяния снега.

Спортклуб «Баринова Роща» объявил об отмене 13-го Честного лыжного марафона друзей, который проходил в Гусь-Хрустальном на протяжении 13 лет. Организаторы отметили, что это первый случай отмены марафона за всю историю его проведения, несмотря на ранее пережитые трудности, такие как бесснежье в 2018 году и пандемия в 2020.Марафон стал очень популярным, привлекая более 400 участников со всей страны, среди которых были известные спортивные деятели, включая олимпийского чемпиона Никиту Крюкова и бронзового призера Олимпийских игр Алексея Петухова.Отменить событие пришлось из-за таяния снега.