Смертельная авария унесла жизнь молодого водителя. 23-летний мужчина погиб в результате столкновения с грузовиком на трассе М-12 в районе деревни Захарово. Из раскуроченной машины труп

Смертельная авария унесла жизнь молодого водителя. 23-летний мужчина погиб в результате столкновения с грузовиком на трассе М-12 в районе деревни Захарово. Из раскуроченной машины труп доставали спасатели. Как сообщили в ГАИ, авария произошла сегодня, 29 января, в 9:30. Водитель автомобиля «Рено Доккер» двигался в сторону Нижнего Новгорода. По неизвестным пока причинам мужчина врезался во впереди