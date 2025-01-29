Женщина с детьми пропала в Нижегородской области.

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» просят о помощи жителей Владимирской области: пропала 38-летняя Светлана Каспрамова. Известно, что 25 января она перестала выходить на связь в Нижнем Новгороде вместе с шестимесячными близнецами Игорем и Романом. Есть вероятность, что они могут находиться в регионе.Светлана была одета в темно-зеленое пальто, серо-зеленую шапку и черные сапоги на каблуке, в то время как дети носили светло-серые комбинезоны. У женщины с собой мобильный телефон, но он выключен. Обстоятельства исчезновения остаются неясными.Владимирцев просят обратиться по телефонам горячей линии «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или службы спасения 112, если они владеют информацией о местонахождении Светланы.