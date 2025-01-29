Переименование связано с предстоящим празднованием 80-летия основателя ЛДПР.

Во Владимире могут переименовать учреждения в честь Владимира Жириновского. С такой инициативой к главе города обратился Сергей Корнишов, координатор регионального отделения ЛДПР и депутат Законодательного Собрания.Переименование связано с предстоящим празднованием 80-летия основателя ЛДПР, которое президент России Владимир Путин утвердил на ноябрь 2024 года.В своём телеграм-канале Корнишов представил список из шести объектов для переименования, включая два сквера, вокзальную площадь, центральный парк и две улицы в новых микрорайонах. Он отметил, что Жириновский часто посещал Владимир и был привязан к городу, выразив уверенность в положительной реакции местных жителей на данное предложение.