Причиной задержки стало расторжение контракта с подрядчиком.

Драмтеатр во Владимире не откроется 1 февраля, как планировалось ранее. Об этом заявил прокурор области Иван Грибов на пресс-конференции 29 января. Причиной задержки стало расторжение контракта с подрядчиком.Грибов пояснил, что работы на стройке продолжаются, однако возникли разногласия между заказчиком и исполнителем из-за качества звукового и светового оборудования. Заказчик недоволен поставленным оборудованием и считает, что оно не соответствует заявленным стандартам.Теперь сторонам предстоит решить вопрос о выплате подрядчику за выполненные работы, поскольку заказчик оценивает готовность объекта ниже 95%, о которых заявляет подрядчик.Стоимость реконструкции драмтеатра возросла до 1,225 млрд рублей.