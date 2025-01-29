Резонансное дело о ДТП возле заправки сейчас дошло до суда.

В суд передали материалы по делу о резонансном ДТП во Владимире. Водитель легковушки умышленно сбил мотоциклиста, который ехал с 10-летней дочерью, и скрылся с места происшествия. Подробности — в материале .Тяжкий вред здоровьюАвария произошла 1 июля 2024 года. Возле автозаправки на Толмачевской улице между мотоциклистом и 47-летним водителем, который находился за рулем иномарки Skoda Octavia вспыхнул дорожный конфликт. Причиной стал неудачный маневр: обвиняемый не смог сделать разворот.При этом вместе с мотоциклистом была его 10-летняя дочь. Она находилась на заднем сидении. Во время ссоры водитель легковушки въехал в мотоцикл, когда на нем сидел потерпевший. После мужчина развернулся и совершил повторный наезд. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.39-летний мужчина упал с мотоцикла и получил серьезный перелом ноги. К счастью, девочка не пострадала.«Фигурант с места преступления скрылся, однако вскоре добровольно явился в правоохранительные органы», — уточнили в СК.Грозит до 10 лет тюрьмыИзначально уголовное дело возбудили по факту покушения на убийство, однако следователи переквалифицировали статью в ходе расследования на более мягкую — УК РФ Статья 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Как пояснили в прокуратуре Владимирской области, горе-водитель не признал вину. По словам мужчины, он находился в ужасном физическом и психическом состоянии. Обвиняемый якобы хотел рассмотреть госномер мотоцикла, но не рассчитал расстояние и наехал на транспортное средство.По информации издания «Зебра ТВ», фигурант работает ученым-химиком на одном из местных производств. Мужчина утверждает, что принимает антидепрессанты, поэтому не способен на агрессию.Однако ему грозит до 10 лет лишения свободы в случае признания вины. Материалы передали в Октябрьский районный суд.Напомним, что во Владимирской области задержали подростков, которые избили пенсионера на входе в торговый центр. Преступление произошло в городе Гусь-Хрустальный. Подробности — .