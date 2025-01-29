Всему виной теплая зима.

Во Владимирской области продолжается аномально теплая зима. Так, 27 января местные метеорологи зафиксировали новый рекорд температуры — 3,3 градуса тепла, превысив прежний максимум 2,4 градуса, установленный в 1989 году.В ближайшие дни, по прогнозам Гидрометцентра, существенных изменений не ожидается: температура воздуха днём достигнет 5 градусов тепла, а ночью опустится максимум до -3 градусов. Плюсовая температура, вероятно, сохранится до воскресенья, 2 февраля.Последние дни января могут вновь удивить теплом — предполагается, что столбик термометра поднимется до 4 градусов выше нуля. Напомним, ранее мы писали, что