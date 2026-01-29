На федеральной трассе М-7 «Волга» в Петушинском районе сегодня утром произошло ДТП с участием двух грузовых и одного легкового автомобиля. Авария почти полностью заблокировала движение в сторону Москвы. По предварительным данным УМВД России по Владимирской области, столкновение произошло около 9:30 в районе деревни Киржач. К счастью, по состоянию на 11:00 информации о пострадавших не поступало.