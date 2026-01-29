Во Владимирской области продолжается разбирательство вокруг судьбы родильного отделения Кольчугинской ЦРБ. 28 января ситуацию руководитель фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания региона Вячеслав Картухин.
Картухин посетил родильное отделение больницы, где провел детальные переговоры с заведующим отделением и встретился с представителями местных общественных организаций.
Визит стал частью работы специально созданной рабочей группы по изучению ситуации с роддомом. В состав рабочей группы вошли представители фракций Законодательного Собрания чиновники регионального правительства профильные специалисты сферы здравоохранения и активисты от общественности.
Первое заседание рабочей группы запланировано на 30 января 2026 года.
Ситуация остается в центре внимания властей и жителей: от решений группы может зависеть, сохранит ли Кольчугино полноценный роддом или отделение перепрофилируют в ургентный зал.
Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .