Во Владимирской области продолжается разбирательство вокруг судьбы родильного отделения Кольчугинской ЦРБ. 28 января ситуацию руководитель фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания региона Вячеслав Картухин.Картухин посетил родильное отделение больницы, где провел детальные переговоры с заведующим отделением и встретился с представителями местных общественных организаций.Визит стал частью работы специально созданной рабочей группы по изучению ситуации с роддомом. В состав рабочей группы вошли представители фракций Законодательного Собрания чиновники регионального правительства профильные специалисты сферы здравоохранения и активисты от общественности.Первое заседание рабочей группы запланировано на 30 января 2026 года.Ситуация остается в центре внимания властей и жителей: от решений группы может зависеть, сохранит ли Кольчугино полноценный роддом или отделение перепрофилируют в ургентный зал.