Кольчугинский городской суд вынес приговор жительнице Владимира, которая организовала масштабную схему мошенничества с кредитами. Общая сумма ущерба от ее действий превысила 26 млн рублей — часть из них похищена в Кольчугино, другая часть вскрылась ранее во Владимире, в прокуратуре.В 2017 году женщина, имевшая опыт в риелторской деятельности и оформлении ипотечных кредитов, придумала способ хищения денег у банков и кредитных кооперативов.Она входила в доверие к гражданам и убеждала их взять займы в кредитном потребительском кооперативе — якобы для улучшения жилищных условий.Для оформления кредитов предоставляла поддельные справки о праве на материнский капитал. Документы были заверены фальшивой печатью, имитирующей печать Пенсионного фонда.После заключения кредитного договора заемщики передавали ей полученные деньги. Женщина обещала выплачивать кредиты и вознаграждать заемщиков, но своих обязательств не выполняла.Общая сумма ущерба только по кольчугинскому эпизоду составила более 5,7 млн рублей. Фальшивая печать Пенсионного фонда была изъята из автомобиля гражданского супруга осужденной.Ранее, 20 апреля 2023 года, Ленинский районный суд Владимира уже признал женщину виновной в девяти эпизодах мошенничества (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Тогда речь шла о хищении почти 20 млн рублей у двух банков. За эти преступления ей назначили 6 лет колонии.По совокупности преступлений суд назначил женщине 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.Приговор пока не вступил в законную силу.