Освободился зек, завязать решил, а профессии нет. Приехал в отдалённый колхоз, приходит к председателю.
- Возьми на работу, я скотский язык знаю.
Переводить тебе буду.
- Пойдём, проверим, может врёшь.
Пришли в свинарник. Там свинья и десять поросят. Она их пятаком тыкает и хрюкает.
- Ну, что она хрюкает?
- Да вот, родила двенадцать, осталось десять.
Позвали сторожа.
- Сколько родила?
- Десять.
- Не ври, сколько?
- Двенадцать. Одного я взял, одного - зоотехник.
Пошли на ферму. Там корова мычит, заливается.
- Чего она орёт?
- Доярка торопилась, три литра не выдоила.
Пришла доярка, надоила ровно три литра.
- Молодец,- говорит председатель. - Нужный человек в хозяйстве. Пойдем пока ко мне. Выпьем, переночуешь.
Подошли к председательскому дому,
еще анекдот!