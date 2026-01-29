Минувшей ночью в Гусь-Хрустальном районе произошла страшная автомобильная авария. Сообщения о случившемся в местных пабликах после часа ночи.По предварительной информации, ДТП случилось в районе деревни Бабино. Столкнулись легковой автомобиль и фура. По фото с места аварии легковушка получила колоссальные повреждения.Очевидцы сообщают, что жертвами аварии стали два человека. Пока официальной информации нет.Во Владимирской области третий день продолжается снегопад. Ситуация на дорогах остается крайне сложной.