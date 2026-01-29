В аварию попали сразу три машины: два грузовых автомобиля и один легковой.

Утром 29 января на федеральной трассе М‑7 «Волга» в Петушинском районе Владимирской области случилось серьезное ДТП. Авария произошла около 9:30 в районе деревни Киржач.В аварию попали сразу три машины: два грузовых автомобиля и один легковой, подробности в пресс-службе УМВД по региону.По состоянию на 11:00 данных о пострадавших пока не поступало. Однако движение транспорта в направлении Москвы серьезно затруднено.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они принимают меры, чтобы как можно быстрее восстановить нормальный трафик.Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты: через 113 км по автодороге М‑12 «Восток». Также можно проехать через город Покров в направлении Киржача с выездом на автодорогу А‑108 «Московское большое кольцо».