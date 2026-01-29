В Гороховце расследуют уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при ремонте городских лестниц. Поводом стала проверка прокуратуры Гороховецкого района.Речь идет о муниципальном контракте на устройство лестниц на улице Советской. Стоимость работ — более 512 тысяч рублей. По документам подрядчик выполнил обязательства, и деньги выплатили полностью.Однако грубые нарушения. Вместо стальных винтовых свай длиной 1,5 м использовали трубы длиной 1,2 м — и в меньшем количестве (установили 22 сваи вместо 36 предусмотренных). Кроме того, при строительстве двух лестниц (от Никольского монастыря) вместо металлического прямоугольного профиля применили материал с более низкими прочностными характеристиками. Ограждения лестниц лишены горизонтальных и вертикальных промежуточных элементов — это снижает безопасность конструкций.Прокуратура направила материалы в следственный орган. СК по Владимирской области занимается расследование этого дела. В итоге в отношении директора муниципального учреждения возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).