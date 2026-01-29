К церкви подъезжает красивая машина, и из неё выходит очень красивая женщина с заплаканным лицом и со свёртком в руках. Заходит в церковь и говорит батюшке:
- Ой! Какое горе, котик умер любименький... уууууу... не отпоёте мою бедную несчастную кисоньку?
Тут на неё со всех сторон начинают бабки шикать, мол, ещё б таракана принесла и т. д. Женщина послушала и говорит:
- Ну что ж, раз так, поеду к католикам, может они за пару штук долларов отпоют её? Как вы думаете?
Ей и отвечают совсем другим голосом:
- Милая, что ж ты раньше не сказала, что котик у тебя православный?!
